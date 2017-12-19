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Будущее космического туризма глазами манекена - новое испытание Blue Origin

Декабрь 19, 2017 - 14:11 | 
Editor
Blue_Origin.jpg

Туристы, готовьте походные рюкзаки! Blue Origin показали фанатам космического туризма, что их может ожидать в начале 2019 года.

Суборбитальный корабль New Shepard 2.0 стартовал в космос в свой первый испытательный полёт с площадки в Западном Техасе.

В отличии от предшественника, новая версия корабля отличается наличием окон у капсулы Crew Capsule 2.0, что позволит обеспеченным туристам увидеть Землю так, как никогда не видели прежде.

Экспериментальный полёт занял всего 10 минут. Для проверки безопасности космического полёта, на борту корабля находился манекен, которого создатели окрестили Mannequin Skywalker (Манекен Скайуокер). «Пассажир» поднялся на высоту 100 км, после чего благополучно приземлился на Землю с парашютом.

"Blue Origin - частная аэрокосмическая компания, расположенная в 40 км к северу от города Ван-Хорн, округ Калберсон, штат Техас, США. Создана в 2000 году для космического туризма основателем Amazon.com Джефри Безосом и находится на территории его ранчо."- Википедия.

Источник:
space.com
wikipedia.org

Видео к заметке: 

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    Раздел: Космос

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