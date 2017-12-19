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Умный будильник Amazon Echo Spot

Декабрь 19, 2017 - 13:46 | 
Natasha
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Amazon Echo Spot – новый гаджет, у которого есть все шансы стать вашим другом!
Выпущенный компанией Amazon усовершенствованный смарт-динамик куда более функционален, чем может показаться на первый взгляд.

Помимо стильного и современного дизайна новопредставленный гаджет Echo Spot оснащен функцией умного будильника. Также устройство имеет 2,5-дюймовый круглый дисплей, на котором можно увидеть всю необходимую информацию: время, прогноз погоды, список песен, трейлер интересующего фильма и т.д.

Используя настройки, гаджет можно легко адаптировать под режим и ритм жизни его владельца, установив время включения режима «ночные часы», при котором экран тускнеет, тем самым не доставляя дискомфорта человеку во время сна.

В устройстве Spot также существует функция голосового управления (Alex), которая контролирует выполнение запланированных задач: работу будильника, напоминание дел, добавление музыки, поиск информации и прочее.

Echo Spot оснащен камерой и микрофоном, позволяющим без проблем осуществлять видеозвонки.

видеозвонок

Одним словом, Amazon Echo Spot, конечно, не заменит нам такой необходимый и дорогой сердцу смартфон, но вполне станет любимым домашним гаджетом и займет свое законное место на прикроватной тумбочке, легко заменив собой будильник, музыкальную колонку и планшет.

Источник: www.theverge.com

Видео к заметке: 

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    Раздел: Гаджеты

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