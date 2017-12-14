Ключ-брелок Halberd - решение для офисных параноиков
Другими словами, если у Вас в коллективе появился недоброжелатель, то не стоит оставлять компьютер без присмотра. Специально для тех, кто забывает ставить пароль для входа в систему каждый раз, когда отлучается от рабочего места, создан брелок Halberd.
Все просто – на компьютере устанавливается приложение, которое синхронизируется с брелком через Bluetooth и блокирует компьютер, если брелок не рядом.
Продажа девайса назначена на январь 2018 г., цена – всего $30.
Источник: kickstarter.com
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