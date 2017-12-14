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Ключ-брелок Halberd - решение для офисных параноиков

Декабрь 14, 2017 - 11:10 | 
Editor
Ключ-брелок для компьютера

Многие из нас переживают за сохранность данных на рабочих компьютерах. По сведениям компании Untethered Labs, 43% случаев потери данных на компьютере осуществляется за счёт внешних вторжений в систему, из них поровну выделяют намеренное и случайное повреждение данных.

Другими словами, если у Вас в коллективе появился недоброжелатель, то не стоит оставлять компьютер без присмотра. Специально для тех, кто забывает ставить пароль для входа в систему каждый раз, когда отлучается от рабочего места, создан брелок Halberd.

Все просто – на компьютере устанавливается приложение, которое синхронизируется с брелком через Bluetooth и блокирует компьютер, если брелок не рядом.

Продажа девайса назначена на январь 2018 г., цена – всего $30.

Источник: kickstarter.com

Ключ-брелок для компьютера

Видео к заметке: 

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    Раздел: Гаджеты

Фотофакт

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