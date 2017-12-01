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Fingersound - ответ на SMS с помощью кольца на пальце

Декабрь 1, 2017 - 14:20 | 
Editor
smart-ring.png

Электронное кольцо Fingersound, представленное на конференции Ubicomp 2017, позволит пользователям смартфонов управлять устройством не прикасаясь к нему - действия можно будет осуществить на ладони при помощи жестов большого пальца руки.

Исследователи Технологического института Джорджии представили устройство, которое поможет ответить на SMS-сообщение или набрать номер в самый неподходящий момент - на совещании или при важном разговоре, не отвлекая собеседника переключением внимания на телефон, компьютер или SMART-часы.

Fingersound

Считывание информации будет осуществляться с помощью встроенных гироскопов и микрофонов, которые преобразуют жесты в цифровую информацию. Микрофоны, в данном случае, будут служить в роли фильтров. Это необходимо для того, чтобы кольцо распознало осмысленный, направленный на ввод информации жест пользователя, от обычного движения пальцев в повседневной жизни.

Fingersound

На данный момент разработчики занимаются дизайном устройства, что позволит скрыть оголённое провода и оптимизировать кольцо для повседневной жизни.

Источник: newatlas.com

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    Раздел: Гаджеты

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