Американская компанияпредставила свою новую разработку – самоуправляемый электрический грузовик, премьера которого произошла в ноябре этого года в Калифорнии.

По словам разработчиков, водители грузовика Tesla смогут проехать 805 км, прежде чем подзарядить его снова и разогнаться до 100 км/ч в среднем за 5 секунд.

Правда, представленные показатели не учитывают наличия груженой фуры, где грузовик достигнет аналогичной скорости за 20 секунд, но и без этого, результаты поражают воображение.

Аналогично с другими электрокарами, «заправить» грузовик энергией можно будет на специализированных заправочных станциях США.

Также, электрогрузовик достигает низкого показателя расхода электричества за счёт улучшенной аэродинамики, благодаря которой транспортное средство приобретает столь футуристический стиль.

Производство электрогрузовика Tesla Semi Truck запланировано на 2019 год.

На данный момент цена грузовика «будущего» не анонсирована.

Источник: bbc.com