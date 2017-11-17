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Ученые отправили новое радиопослание в космос

Ноябрь 17, 2017 - 12:09 | 
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Экзопланета GJ 273b

В поисках инопланетного разума: новое послание было отправлено на потенциально обитаемую планету.

Экзопланета GJ 273b в созвездии Малого Пса, удалённая от Земли на 12.36 световых лет, получит сигнал о присутствии на нашей планете разумной жизни.

Послание, представленное в виде бинарного кода, было отправлено в октябре этого года на две радиочастоты с помощью радиотарелки системы EISCAT в г. Тромсё (Норвегия).

В сообщении содержится информация о Земле и её обитателях, научные и математические справочники, а также – 33 короткие аудиозаписи, подготовленные участниками проекта.
Космос
В случае успеха проект позволит уже в ближайшие 25 лет получить ответные сигналы.
Однако, многие учёные относятся довольно скептически к попыткам установить контакт с «братьями по разуму». Великий физик-теоретик Стивен Хоккингг ранее утверждал, что контакт с внеземными цивилизациями смертельно опасен для жителей Земли.

Источник: Space.com

     
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    Раздел: Космос

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