Ученые отправили новое радиопослание в космос
Экзопланета GJ 273b в созвездии Малого Пса, удалённая от Земли на 12.36 световых лет, получит сигнал о присутствии на нашей планете разумной жизни.
Послание, представленное в виде бинарного кода, было отправлено в октябре этого года на две радиочастоты с помощью радиотарелки системы EISCAT в г. Тромсё (Норвегия).
В сообщении содержится информация о Земле и её обитателях, научные и математические справочники, а также – 33 короткие аудиозаписи, подготовленные участниками проекта.
В случае успеха проект позволит уже в ближайшие 25 лет получить ответные сигналы.
Однако, многие учёные относятся довольно скептически к попыткам установить контакт с «братьями по разуму». Великий физик-теоретик Стивен Хоккингг ранее утверждал, что контакт с внеземными цивилизациями смертельно опасен для жителей Земли.
Источник: Space.com