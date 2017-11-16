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Шумоподавляющие наушники для сна Bose Sleepbuds

Ноябрь 16, 2017 - 07:37 | 
Editor
Bose Sleepbuds

“Скажем “нет” бессонным ночам!” - следующими словами разработчики Bose, являющейся мировым брендом в области как профессиональных, так и бытовых аккустических систем, анонсировали своё новое творение - Bose Sleepbuds.

Внешне данное устройство является некой помесью привычных нам беруш и безпроводных наушников. Миниатюрный аудиогаджет с функцией маскировки звуков понравится многим жертвам, страдающим от излишне чуткого сна, ведь теперь ни сопение соседа, ни лай собаки, ни иные посторонние звуки не помешают вам выспаться перед новым рабочим днём.

Чехол-зарядное устройство
В комплекте к наушикам будет прилагаться удобный чехол - кейс, который будет служить для зарядки устройства. Чехол содержит встроенный аккумулятор, что позволит пользователю единожды зарядить наушники без подключения к источнику питания. Также гаджет оснащён функцией установки будильника, который, по словам разработчиков, будет слышен непосредственно только самому пользователю. Устройство будет синхронизироваться с мобильным приложением, совместимым c iOS 10+ и Android 5.0+.
Приложение на IPhone
Краундфандинг шумоподавляющих наушников уже можно назвать успешным. Вместо заявленных $50 000, пожертвования на данную разработку на сайте Indiegogo приближаются к отметке в пол миллиона долларов США. Первые счастливчики получат устройство уже в феврале 2018 года - стоимость по раннему предзаказу составляла от $150 до $185, в дальнейшем же цена на данное устройство составит $249.

Источник: indiegogo.com

Видео к заметке: 

     
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    Раздел: Гаджеты

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