E-Fuso Vision One - грузовик на электротяге
Полная масса машины составляет 23 тонны. При этом E-Fuso Vision One может перевозить грузы массой до 11 тонн — это всего на 2 тонны меньше по сравнению с аналогами, оснащёнными дизельным агрегатом.
Электрический грузовик может быть оборудован блоком аккумуляторных батарей ёмкостью до 300 кВт·ч. Запас хода при этом будет достигать 350 км на одной подзарядке.
Сроки выхода серийной версии E-FUSO Vision One на рынок будет зависеть от темпов развития зарядной инфраструктуры, в MFTBC прогнозируют появление электрогрузовика на ключевых рынках, таких как Европа и Япония, в пределах ближайших 4 лет.
Источник: http://media.daimler.com
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