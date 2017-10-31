Компания Daimler привезла на Токийское автошоу, которое прошло в конце октября этого года, электрический грузовик E-FUSO Vision One с запасом хода 350 км. Концерну принадлежит 85% акций японской компании Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, которая занимается выпуском именно грузовых машин (и автобусов) под брендом Mitsubishi.

Полная масса машины составляет 23 тонны. При этом E-Fuso Vision One может перевозить грузы массой до 11 тонн — это всего на 2 тонны меньше по сравнению с аналогами, оснащёнными дизельным агрегатом.

Электрический грузовик может быть оборудован блоком аккумуляторных батарей ёмкостью до 300 кВт·ч. Запас хода при этом будет достигать 350 км на одной подзарядке.

Сроки выхода серийной версии E-FUSO Vision One на рынок будет зависеть от темпов развития зарядной инфраструктуры, в MFTBC прогнозируют появление электрогрузовика на ключевых рынках, таких как Европа и Япония, в пределах ближайших 4 лет.

Источник: http://media.daimler.com