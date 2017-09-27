Летающий электромобиль Lilium Jet станет пятиместным
Перспективность разработки подтвердили ряд компаний, вложив в сентябре этого года $90 млн. инвестиций, на развитие проекта пятиместного летающего такси. Средства пойдут на расширение штата компании до 70 человек. Таким образом, с учетом первого раунда инвестиций в прошлом году, на котором стартап получил $10 млн, суммарные инвестиции в проект превысили отметку $100 млн.
Предполагается, что пятиместный Lilium Jet сможет находиться в воздухе порядка часа, передвигаясь с максимальной скоростью до 300 км/ч — таким образом его пассажиры смогут не только использовать его в качестве такси для передвижения в пределах города, но и отправиться по междугородним маршрутам.
Источник: www.theverge.com
Видео к заметке:
Заметки по теме: