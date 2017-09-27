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Летающий электромобиль Lilium Jet станет пятиместным

Сентябрь 27, 2017 - 10:57 | 
Tech
Летающий электромобиль Lilium Jet станет пятиместным

В апреле текущего года немецкий стартап Lilium успешно испытал двухместный прототип летающего такси, представлящий собой конвертоплан с вертикальным взлетом и посадкой. В движение его приводят 36 электродвигателей с лопастями, установленные на специальных подвижных блоках крыльев, суммарной мощностью 435 л.с. Емкость аккумулятороной батареи составляет 320 кВтч, полная масса Lilium Jet — 600 кг, включая грузы и пассажиров общей массой 200 кг.

Перспективность разработки подтвердили ряд компаний, вложив в сентябре этого года $90 млн. инвестиций, на развитие проекта пятиместного летающего такси. Средства пойдут на расширение штата компании до 70 человек. Таким образом, с учетом первого раунда инвестиций в прошлом году, на котором стартап получил $10 млн, суммарные инвестиции в проект превысили отметку $100 млн.

Предполагается, что пятиместный Lilium Jet сможет находиться в воздухе порядка часа, передвигаясь с максимальной скоростью до 300 км/ч — таким образом его пассажиры смогут не только использовать его в качестве такси для передвижения в пределах города, но и отправиться по междугородним маршрутам.

Источник: www.theverge.com

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    Раздел: Транспорт

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