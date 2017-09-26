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Тестовый полет первого в мире беспилотного такси

Сентябрь 26, 2017 - 00:20 | 
Tech
Тестовый полет первого в мире беспилотного такси

Тестовый полет первого в мире рейсового такси состоялся в Dubai в местечке рядом с парком Jumeirah Beach Park в понедельник 25 сентября. Испытания признаны успешными.

Электрический беспилотник, созданный совместно с германским производителем Volocopter, может перевозить до двух пассажиров (см. заметку "Volocopter VC200 - двухместный электро- мультикоптер"). Время перелета мультикоптера ограничено 30 минутами: аккумулятор дрона требует подзарядки каждые 40 минут. Пока что на полную зарядку аккумуляторов требуется 2 часа, это время планируют значительно сократить до начала серийного выпуска аппарата. Максимальная скорость беспилотного такси составляет 100 километров в час, средняя — 50.

На тестировании летательного аппарата присутствовал наследный принц Дубая шейх Хамдан Аль-Мактум. Разработка беспилотного летательного такси входит в правительственную программу по развитию Дубая.

Источник: http://gulfnews.com/

Тестовый полет первого в мире беспилотного такси

     
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    Раздел: Транспорт

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