14 октября 1947 — американский лётчик-испытатель Чарльз Йегер впервые превысил на самолёте скорость звука в управляемом горизонтальном полёте.
                
Современные достижения науки и техники, новые технологии, электроника, компьютеры, роботы, гаджеты, мобильные устройства, интересные разработки известных корпораций, средства коммуникаций, футуристические концепты, космические исследования, архитектура, судостроение, дизайн - все это и многое другое в новостях и обзорах на этом сайте

Средняя: 4 (1 голос)

Sunswift Violet - уникальный электромобиль на солнечных батареях

Сентябрь 25, 2017 - 17:17 | 
Tech
Sunswift Violet - уникальный электромобиль на солнечных батареях

Электромобиль Sunswift Violet на солнечных батареях отправился в путешествие по Австралии протяженостью 4000 км в качестве своеобразной открытой тренировки перед началом гонки автомобилей, работающих на солнечных батареях.

Максимальная скорость Sunswift Violet составляет 130 километров в час, но при этом пилоты электромобиля не будут превышать лимит в 60 км/ч, иначе просто не хватит мощности солнечных батарей. Электромобиль оснастили двумя 1,5 кВт двигателями, которые дают крутящий момент 90 Нм. Вес автомобиля составляет всего 380 килограммов благодаря использованию алюминия и композитных материалов.

Как заявляет руководитель команды Симба Кеслер, уникальность авто в том что, Sunswift Violet выглядит как семейный седан, но при этом он использует энергии не больше тостера. У автомобиля есть развлекательные системы и системы кондиционирования, а также навигация, датчики парковки заднего вида, и даже Wi-Fi.

Этот электромобиль был создан в университете Нового Южного Уэльса специально для участия в World Solar Challenge, соревнованиях, которые пройдут в следующем месяце. В них примут участие 47 команд из 21 страны, которые приедут по маршруту Дарвин-Аделаида, используя только энергию Солнца.

Источник: http://newatlas.com

Фото к заметке

Видео к заметке: 

     
Заметки по теме:
Летающий электромобиль Lilium Jet станет пятиместным
Летающий электромобиль Lilium Jet станет пятиместным

Тестовый полет первого в мире беспилотного такси
Тестовый полет первого в мире беспилотного такси

Proterra Catalyst E2 Max - электрический автобус с максимальным ходом на одном заряде
Proterra Catalyst E2 Max - электрический автобус с максимальным ходом на одном заряде



Комментировать  |  2915 просмотров
    Раздел: Транспорт

Фотофакт

Запуск миссии "Кассини-Гюйгенс"
Запуск миссии "Кассини-Гюйгенс"

15 октября 1997 года с помощью американской ракеты Титан 4Б была запущена автоматическая межпланетная станция «Кассини» с пристыкованным к ней зондом «Гюйгенс».

Комментарии

Летающий ветрогенератор
открытый проект летающего ветрогенератора
Inspiration — автомобиль с паровым двигателем
Николай! Если хочешь, то можем пообщаться на эту тему. Может что-то полезное сможем извлечь на эту тему. Василий possitiv.me@gmail.com
Эко-крио-литье металла по ледяным моделям
УДК 621.744 В. С. Дорошенко, doro55v@gmail.com ,Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины. Способы получения песчаных...
          Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2008-2017 • Новости технологий