Электромобиль Sunswift Violet на солнечных батареях отправился в путешествие по Австралии протяженостью 4000 км в качестве своеобразной открытой тренировки перед началом гонки автомобилей, работающих на солнечных батареях.

Максимальная скорость Sunswift Violet составляет 130 километров в час, но при этом пилоты электромобиля не будут превышать лимит в 60 км/ч, иначе просто не хватит мощности солнечных батарей. Электромобиль оснастили двумя 1,5 кВт двигателями, которые дают крутящий момент 90 Нм. Вес автомобиля составляет всего 380 килограммов благодаря использованию алюминия и композитных материалов.

Как заявляет руководитель команды Симба Кеслер, уникальность авто в том что, Sunswift Violet выглядит как семейный седан, но при этом он использует энергии не больше тостера. У автомобиля есть развлекательные системы и системы кондиционирования, а также навигация, датчики парковки заднего вида, и даже Wi-Fi.

Этот электромобиль был создан в университете Нового Южного Уэльса специально для участия в World Solar Challenge, соревнованиях, которые пройдут в следующем месяце. В них примут участие 47 команд из 21 страны, которые приедут по маршруту Дарвин-Аделаида, используя только энергию Солнца.

Источник: http://newatlas.com