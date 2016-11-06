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Миссия ARM - захват и транспортировка астероидов

Ноябрь 6, 2016 - 23:03 | 
Tech
Миссия ARM - захват и транспортировка астероидов

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) планирует отправить к одному из околоземных астероидов роботизированный корабль, который сможет захватить с поверхности космического объекта довольно крупный валун и затем доставить его на орбиту Луны. Впоследствии детальным изучением такого образца сможет заняться команда космонавтов, отправленная на лунную орбиту на пилотируемом аппарате.

Миссия под названием Asteroid Redirect Mission (ARM) должна стартовать в 2021 году. В качестве возможных кандидатов рассматриваются астероиды (25143) Итокава, (101955) Бенну, (341843) 2008 EV5 и (162173) Рюгу. В ближайшие годы, этот список будет расширяться, и с конечной целью специалисты определяться в 2019 году, примерно за год до начала программы.

Астронавты отправятся к образцу астероида на лунную орбиту не ранее 2026-го. Согласно плану, команда будет состоять из двух человек, и полет в обоих направлениях займет 25 суток.

На данный момент NASA и студенты из университета Западной Вирджинии построили макет скалы астероида, состоящего из алюминиевого каркаса, фанеры, пенопласта и горных пород, для тестирования системы захвата. Любопытно, что ранее американское агентство рассматривало возможность транспортировки небольшого астероида целиком, но от этой идеи отказались.

Инициатива ARM включает тестирование новых технологий, которые в будущем помогут в осуществлении межпланетных пилотируемых миссий и позволят разработать эффективные способы, чтобы защитить Землю от потенциально опасных космических объектов. В частности, планируется проверить передовой солнечный электроракетный двигатель (Solar Electric Propulsion, SEP).

Источник: http://www.nasa.gov

     
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    Раздел: Космос

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