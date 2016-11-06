Миссия ARM - захват и транспортировка астероидов
Миссия под названием Asteroid Redirect Mission (ARM) должна стартовать в 2021 году. В качестве возможных кандидатов рассматриваются астероиды (25143) Итокава, (101955) Бенну, (341843) 2008 EV5 и (162173) Рюгу. В ближайшие годы, этот список будет расширяться, и с конечной целью специалисты определяться в 2019 году, примерно за год до начала программы.
Астронавты отправятся к образцу астероида на лунную орбиту не ранее 2026-го. Согласно плану, команда будет состоять из двух человек, и полет в обоих направлениях займет 25 суток.
На данный момент NASA и студенты из университета Западной Вирджинии построили макет скалы астероида, состоящего из алюминиевого каркаса, фанеры, пенопласта и горных пород, для тестирования системы захвата. Любопытно, что ранее американское агентство рассматривало возможность транспортировки небольшого астероида целиком, но от этой идеи отказались.
Инициатива ARM включает тестирование новых технологий, которые в будущем помогут в осуществлении межпланетных пилотируемых миссий и позволят разработать эффективные способы, чтобы защитить Землю от потенциально опасных космических объектов. В частности, планируется проверить передовой солнечный электроракетный двигатель (Solar Electric Propulsion, SEP).
Источник: http://www.nasa.gov